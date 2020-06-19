Умер «американский» сын Никиты Хрущева

Главное: В США скончался сын бывшего советского лидера Никиты Хрущева Сергей. Он умер в возрасте 85 лет.

Детали: В четверг, 18 июня, в Крэнстоне (Род-Айленд, США) умер сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС (1953-1964 годы) Никиты Хрущева Сергей. Об этом российским СМИ сообщила правнучка экс-лидера СССР Нина.

Уточняется, что Сергей Хрущев родился в 1935 году: его мамой была Нина Кухарчук, «с которой Никита Хрущев состоял в отношениях с 1924 года».

В 1958 году Сергей Хрущев окончил Московский энергетический институт, работал в ОКБ «Челомея», разрабатывая баллистические ракеты.

Сын советского лидера был доктором технических наук, профессором, героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии, заместителем директора Института электронных управляющих машин, заместителем генерального директора НПО «Электронмаш».

В 1991 году Сергей Хрущев уехал в США читать лекции по истории холодной войны, получил вид на жительство в стране.

В тему 20 января 2020 года сообщалось, что в Москве нашли мертвой родственницу Никиты Хрущева.