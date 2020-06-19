Главное: Составлен список самых популярных смартфонов в мире. Его возглавил iPhone 11.

Детали: Компания CounterPoint составила рейтинг самых популярных смартфонов в мире. Как оказалось, самой популярной остается продукция Apple.

При этом доля яблочной продукции в премиальном сегменте равна 57% продаж.

Сразу 30% продаж пришлось на iPhone11, который лидирует также в сегменте премиальных смартфонов.

Второе место по продажам занимает iPhone11 Pro Max (9%), а третье – iPhone11 Pro (7%).

Отмечается, что продажи iPhone XR составляют 6%, а Huawei Mate 30 Pro 5G – 3%.

Продажи в 2020 году:

Популярность брендов по регионам планеты выглядит так:

В тему 18 июня 2020 года сообщалось, что молодой китаец едва не оглох после взрыва наушника AirPods.

25 мая 2020 года стали известны цены и характеристики всех моделей iPhone 12.