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Ученые рассказали, как снизить риск преждевременной смерти

Ученые рассказали, как снизить риск преждевременной смерти

Главное: Регулярные аэробные упражнения снижают риск преждевременной смерти на 15 процентов. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, проанализировав состояние здоровья людей, придерживающихся рекомендаций ВОЗ по физической активности.

Детали: Ученые из Кембриджа и Эдинбургского университета установили, что физическая активность значительно снижает риск преждевременной смерти.

Как пишет LGH, такой вывод специалисты сделали по результатам анализа состояния здоровья жителей 168 стран мира, которые около 150 минут в неделю занимались аэробными упражнениями, придерживаясь рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по физической активности.

В результате выяснилось, что такие тренировки снижают количество преждевременных смертей на 15 процентов, что равняется примерно четырем миллионам спасенных жизней каждый год.

Справка. Аэробное упражнение ‒ физическое упражнения относительно низкой интенсивности, где кислород используется как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

К числу аэробных упражнений относят ходьбу, бег, плавание, коньки, подъем по ступенькам, греблю, катание на скейтборде, роликовых коньках, танцы, баскетбол, теннис.

В тему: 13 января 2020 года ученые поведали, как по анализу крови можно узнать о «приближении» смерти.

А 10 января 2020 года ученые поведали, как популярный напиток продлевает нашу жизнь.

Тэги: ученые, общество, Великобритания, исследования, физическая активность, здоровье, мир, смерть, Всемирная организация здравоохранения, наука

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