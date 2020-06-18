Семья погибшего курьера Захарова дала окончательный ответ по поводу компенсации от Ефремова

Главное: Известному российскому артисту и любителю пьяной езды Михаилу Ефремову не удастся «загладить вину» перед родными погибшего в ДТП Сергея Захарова при помощи денежной компенсации. Об этом поведал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Детали: Популярному российскому актеру театра и кино Михаилу Ефремову не удастся уговорить родных погибшего в ДТП Сергея Захарова принять денежную компенсацию.

Как передает RT, об этом заявил адвокат Адександр Добровинский, представляющий интересы потерпевших.

По его словам, он обратился к вдове покойного и его брату из-за «непрекращающихся спекуляций» на тему того, что близкие Захарова якобы согласились принять деньги от артиста.

«Оба ‒ и Маргарита Захарова, и Валерий Захаров ‒ написали мне, что их решение неизменно: компенсация не нужна, нужен исключительно справедливый суд», ‒ подчеркнул адвокат.

Он также обнародовал переписку с родными погибшего.

В тему: 9 июня 2020 года мы писали, что 56-летний российский актер Михаил Ефремов в пьяном состоянии устроил кровавое ДТП в центре Москвы на Смоленской площади.

Находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный актер вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada — ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами, где он скончался.

Позднее Михаил Ефремов записал покаянное видеообращение, на которое отреагировали родственники погибшего.

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