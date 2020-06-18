Более 60 человек уже работают официально после запуска мобильного приложения #Legal_ZrPlat в Донецкой области

В результате действия мобильного приложения #Legal_ZrPlat в феврале-мае 2020 года специалистами налоговой Донетчины проведено 12 встреч с должностными лицами предприятий и ФЛП и официально трудоустроено 62 работника, сообщают "Экономические новости".

Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области, информирует enovosty.com/news.

Напомним , с января 2020 года года по инициативе руководителя ГУ ГНС в Донецкой области Ирины Долозинои, стартовало мобильное приложение #Legal_ZrPlat, которое способствует выявлению фактов нарушений законодательства, в том числе законодательства о труде.

По словам Ирины Долозиной, выплата заработной платы в «конвертах» — бремя современности, который несет за собой много проблем как стране, так и каждому гражданину Украины.

«Нелегальная заработная плата ослабляет социальную защиту работников, уменьшает поступления в бюджеты и государственные социальные фонды. Поэтому легализация заработной платы, выявление скрытой занятости на сегодня является одним из приоритетных направлений работы налоговой Донетчины. Сейчас каждый рядовой гражданин, используя мобильный телефон, может направить в орган налоговой службы информацию о выплате заработной платы в «конвертах» или использование наемного труда без заключения трудового договора, пожаловаться на недобросовестных работодателей или любые другие нарушения законодательства о труде», — отметила Ирина Долозина.

Как сообщается, в налоговую Донецкой области поступило через мобильное приложение уже 45 обращений, касающихся нарушений трудового законодательства.

Как отмечают в ГУ ГНС в Донецкой области, #Legal_ZrPlat настолько популярен, что через него приходят жалобы даже из других областей, которые перенаправляются по принадлежности для принятия мер в Николаевскую, Днепропетровскую, Львовскую, Харьковскую, Луганскую, Одесскую, Херсонскую и Киевскую области.

«С целью защиты прав каждого работника, гарантированных государством, и предупреждения возможных потерь бюджета, ГУ ГНС в Донецкой области принимаются все меры в пределах полномочий и осуществляется контроль в части проведения анализа изложенной в обращениях информации, проведение разъяснительной работы (встречи, собеседования с должностными лицами предприятия)», — отмечает Ирина Долозина.

По словам Ирины Долозиной, в случае установления нарушений трудового и иного законодательства материалы передаются в Главное управление Гоструда в Донецкой области для учета в работе и дальнейших мероприятий.

Напомним, что загрузить на телефон полезное и удобное в использовании мобильное приложение «Legal ZrPlat» можно средствами Play Market или App Store



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