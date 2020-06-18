Звезда фильма «Белое солнце пустыни» погибла страшной смертью в Подмосковье

Главное: В Подмосковье трагически погибла 79-летняя артистка Галина Дашевская, сыгравшая Джамилю в картине Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Она попала под поезд, пытавшись пересечь пути на запрещающий сигнал светофора.

Детали: В Одинцовском районе Московской области трагически погибла 79-летняя актриса театра и кино Галина Дашевская.

Как передает «РЕН-ТВ», в районе станции «Жаворонки» она пересекала железнодорожные пути и не заметила приближающегося поезда.

Сообщается, что машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда на пожилую женщину не удалось.

От полученных травм Галина Дашевская скончалась на месте.

Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

О дате и времени прощания с артисткой будет сообщено позднее.

Галина Дашевская всю жизнь проработала в театре имени Моссовета. Карьеру в кино начала в 1964 году. В 1969-м она сыграла роль одной из жен бандита Абдуллы ‒ Джамилю ‒ в картине режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».

Также она запомнилась любителям кино в фильмах «Соль земли» и «Отпуск, который не состоялся».

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