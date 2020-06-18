С подачи людей Филарета против Порошенко возбуждено еще одно уголовное дело

Главное: С подачи прихожан УПЦ КП возбуждено уголовное дело против Петра Порошенко. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни.

Детали: Против Петра Порошенко возбудили уголовное дело по статье «разжигание межрелигиозной розни». Этот факт изданию Страна подтвердили осведомленные источники.

6 ноября 2019 года СБУ начато расследование по заявлению прихожан УПЦ Киевского Патриархата (церковь Филарета Денисенко) в связи с незаконными действиями ряда высших должностных лиц, которые совершили действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ (неканонической Православной Церкви Украины).

В дальнейшем СБУ дело передало для расследования в ГБР.

Как пишет Raskolam.net, юрист Киевского патриархата Неонила Ткаченко на своей странице в Фейсбук объяснила, по какому именно заявлению со стороны сторонников Филарета экс-президент Петр Порошенко получил подозрение по религиозной линии.

«Опровергаем заявление Петра Порошенко о вручении ему подозрения, за, цитата: „вручение Томоса“, и „...создание ПЦУ“. Процессуальное действие — вручение подозрения — осуществлено ​​Государственным бюро расследований в рамках досудебного следствия по составу уголовного преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины „Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений“. Напоминаем, что в течение года от рейдерства страдает религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата. Указанные действия находят свое выражение в несанкционированной смене информации компьютеризированной системы Госреестра юридических лиц и противоправном лишении правоспособности религиозных организаций, в отношении которых вносятся сведения об их состоянии прекращения», — сказала юрист.

Также она добавила: «Вручение подозрения осуществлено в результате заявления о преступлении Петра Порошенко, Евгения Нищука и Сергея Думенко прихожан Храма Рождества Христова Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в городе Одесса».

В тему: В начале 2020 года мы писали о том, что Филарета исключили из Синода ПЦУ и запретили совершать хиротонии.