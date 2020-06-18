Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 18 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-00 18 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 8 390 781, смертей ‒ 449 887, а выздоровлений ‒ 4 101 873. В Украине же выявлено 34 063 инфицированных, зарегистрировано 966 смертей и 15 447 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 168 414 (смертей ‒ 117 832), Бразилии ‒ 955 377 (46 510), России ‒ 560 279 (7 638), Индии ‒ 366 946 (12 237), Великобритании ‒ 301 935 (42 373), Испании ‒ 245 268 (27 136), Перу ‒ 240 908 (7 257), Италии ‒ 237 828 (34 448), Чили ‒ 220 628 (3 615), Иране ‒ 197 647 (9 272), Франции ‒ 194 805 (29 578), Германии ‒ 189 512 (8 869), Турции ‒ 182 727 (4 861), Пакистане ‒ 160 118 (3 093), Мексике ‒ 159 793 (19 080), Саудовской Аравии ‒ 145 991 (1 139), Бангладеш ‒ 102 292 (1 343), Канаде ‒ 101 509 (8 315), Китае ‒ 84 462 (4 638), Катаре ‒ 84 441 (86), ЮАР ‒ 80 412 (1 674) и Бельгии ‒ 60 348 (9 683).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 18 июня 2020 года сообщалось, что в аннексированном Крыму «остановился» коронавирус.

А 17 июня 2020 года мы писали, что глава ВОЗ сделал очень важное заявление по поводу лечения коронавируса.