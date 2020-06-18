Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 18 июня 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 18 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-00 18 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 8 390 781, смертей ‒ 449 887, а выздоровлений ‒ 4 101 873. В Украине же выявлено 34 063 инфицированных, зарегистрировано 966 смертей и 15 447 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 168 414 (смертей ‒ 117 832), Бразилии ‒ 955 377 (46 510), России ‒ 560 279 (7 638), Индии ‒ 366 946 (12 237), Великобритании ‒ 301 935 (42 373), Испании ‒ 245 268 (27 136), Перу ‒ 240 908 (7 257), Италии ‒ 237 828 (34 448), Чили ‒ 220 628 (3 615), Иране ‒ 197 647 (9 272), Франции ‒ 194 805 (29 578), Германии ‒ 189 512 (8 869), Турции ‒ 182 727 (4 861), Пакистане ‒ 160 118 (3 093), Мексике ‒ 159 793 (19 080), Саудовской Аравии ‒ 145 991 (1 139), Бангладеш ‒ 102 292 (1 343), Канаде ‒ 101 509 (8 315), Китае ‒ 84 462 (4 638), Катаре ‒ 84 441 (86), ЮАР ‒ 80 412 (1 674) и Бельгии ‒ 60 348 (9 683).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 18 июня 2020 года сообщалось, что в аннексированном Крыму «остановился» коронавирус.

А 17 июня 2020 года мы писали, что глава ВОЗ сделал очень важное заявление по поводу лечения коронавируса.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

Комментарии

Статьи

18.06.20 09:11

Долги, безработица, банкротства и обнищание. Украина падает в кризисную бездну

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
17.06.20 16:42

«Минай» – «Динамо»: миновали всех, впереди финал!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Отложенный эффект: ужесточат ли в Украине карантин из-за вспышки коронавируса
18.06.20 11:42

Отложенный эффект: ужесточат ли в Украине карантин из-за вспышки коронавируса

Автор: «РБК-Украина»

Выбор редакции
«Минай» – «Динамо»: миновали всех, впереди финал!
«Минай» – «Динамо»: миновали всех, впереди финал!
«Минай» – «Динамо»: миновали всех, впереди финал!
«Минай» – «Динамо»: миновали всех, впереди финал!
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 18 июня 2020 года

Главные новости за 18 июня 2020 года
18.06.20 18:59
434
Последние новости
18.06.20 20:48

Семья погибшего курьера Захарова дала окончательный ответ по поводу компенсации от Ефремова
18.06.20 20:40

Более 60 человек уже работают официально после запуска мобильного приложения #Legal_ZrPlat в Донецкой области
18.06.20 20:06

Звезда фильма «Белое солнце пустыни» погибла страшной смертью в Подмосковье
18.06.20 19:35

С подачи людей Филарета против Порошенко возбуждено еще одно уголовное дело
18.06.20 19:27

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 18 июня 2020
18.06.20 19:11

Американские сектанты создают культ «божественного» наркомана Джорджа Флойда
18.06.20 18:59

Главные новости за 18 июня 2020 года
Фото и Видео
Американские сектанты создают культ «божественного» наркомана Джорджа Флойда
Американские сектанты создают культ «божественного» наркомана Джорджа Флойда
Американские сектанты создают культ «божественного» наркомана Джорджа Флойда
Американские сектанты создают культ «божественного» наркомана Джорджа Флойда
Измазали чем-то бурым: на Печерске вандалы знатно поглумились над элитными авто
Измазали чем-то бурым: на Печерске вандалы знатно поглумились над элитными авто
Двое украинцев умудрились нарушить границу прямо во время трансляции брифинга пограничников
Двое украинцев умудрились нарушить границу прямо во время трансляции брифинга пограничников
В небе над Японией засекли НЛО. Появился комментарий властей
В небе над Японией засекли НЛО. Появился комментарий властей
Епископ УПЦ объяснил, в чем ценность дара общения
Епископ УПЦ объяснил, в чем ценность дара общения
Появилось видео эпичного ДТП с фурой и пятью автомобилями в России
Появилось видео эпичного ДТП с фурой и пятью автомобилями в России
Олег Карамазов рассказал о том, что способно объединить украинцев
Олег Карамазов рассказал о том, что способно объединить украинцев
Самолет упал на шоссе в Одесской области
Самолет упал на шоссе в Одесской области
Битва «Миная» и «Динамо»: онлайн-репортаж «Фразы»
Битва «Миная» и «Динамо»: онлайн-репортаж «Фразы»
Сбившая насмерть шестерых человек Зайцева спокойно загорает в исправительном центре, – соцсети
Сбившая насмерть шестерых человек Зайцева спокойно загорает в исправительном центре, – соцсети
fraza.ua
Новости блогосферы
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей
17.06.20 22:37

Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев
16.06.20 21:09

Кто мешает созданию Сквера украинской культуры в Киеве

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.