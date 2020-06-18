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Главные новости за 18 июня 2020 года

Главные новости за 18 июня 2020 года

— Верховная Рада Украины разрешила выпускникам школ не проходить государственную итоговую аттестацию в 2020 году. Аттестаты им будут выданы на основе предыдущих оценок.

— Верховная Рада Украины не поддержала программу деятельности Кабинета Министров Украины, которая давала правительству годовой иммунитет от роспуска. Одной из причин такого решения стал министр внутренних дел Арсен Аваков.

— Коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине могут болеть до 132 тыс. человек. В связи с ростом заболеваемости жесткий карантин в некоторых областях может быть введен уже с 22 июня. Украинцев призывают готовиться к продлению карантина до нового года.

— Количество выявленных за сутки случаев заболевания COVID-19 в Украине за последний месяц выросло вдвое. На сегодняшний день этот показатель выше среднего по миру. За последние сутки был поставлен очередной антирекорд заболеваемости.

— В Киеве на Печерске неизвестные вандалы повредили сразу шесть автомобилей.

— Жители Закарпатья назвали своего ребенка — Зеленский.

— Двое украинцев незаконно пересекли украинско- польской границе во время брифинга руководства пункта пропуска «Шегини» об огромных очередях в этом месте. Их оштрафовали на 170 грн.

— Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заболел коронавирусом. Его отправили на самоизоляцию.

— Медики назвали основные симптомы коронавируса у детей. Это лихорадка, диарея и рвота.

— В небе над Японией увидели НЛО. Появилось видео и комментарии властей.

— Оказывается, пользователи популярного интернет-мессенджера WhatsApp могут легко читать чужие переписки благодаря тому, что они индексируются в «Гугле».

— У молодого жителя Китая взорвался наушник AirPods, когда тот говорил по телефону. Парень едва не оглох.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, Нурсултан Назарбаев, общество, здоровье, карантин, политика, Закарпатье, НЛО, вандализм, образование, Арсен Аваков, Печерск, аттестат, курьезы, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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