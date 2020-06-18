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День прогулки 19 июня 2020 - какой отмечается церковный и светский праздник, у кого именины, этот день в истории Украины и мира

День прогулки 19 июня 2020 - какой отмечается церковный и светский праздник, у кого именины, этот день в истории Украины и мира

19 июня во всем мире празднуют День борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, а также неофициальные праздники — День кота Гарфилда и Всемирный день прогулки. В США 19 июня отмечается День освобождения рабов.

Какой церковный православный праздник отмечается 19 июня

Сегодня, 19 июня, православные чтят:

— память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского (IV–V);

— память преподобного Илариона Нового, игумена (845).

преподобный Иларион Новый

— память святителя Ионы, епископа Великопермского (1470);

— память преподобного Паисия Угличского, игумена (1504);

— память преподобного Ионы Климецкого (Клименецкого) (1534);

— память преподобномучениц дев Архелаи, Феклы и Сосанны (Сусанны) (293);

— память преподобноисповедника Рафаила (Шейченко), иеромонаха (1957).

— празднование в честь Пименовской иконы Божией Матери (принесена в Москву в 1387 г.).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 19 июня

19 июня на международном уровне отмечается:

— Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Этот день был учрежден в 2015 году на уровне ООН.

19 июня также отмечается:

— в Чехии — Праздник пятилепестковой розы,

— в Алжире — День революции,

— в Кувейте — День независимости,

— в США — День освобождения рабов,

— в США (штат Техас) — День эмансипации,

— в Тринидад и Тобаго — День труда,

— в Уругван — День рождения Хосе Артигаса,

— В Приднестровской Молдавской республитке (ПМР) — День памяти жертв Бендерской трагедии 1992 года.

Есть еще несколько необычных праздников, которые отмечают 19 июня:

— День кота Гарфилда. Образ Гарфилда был создан карикатуристом Джимом Дэвисом и впервые появился в мультике 19 июня 1978 года;

кот Гарфилд

— Всемирный день прогулки (World Sauntering Day) Праздник былсоздан в 1979 году в ответ на растущую популярность бега трусцой.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 19 июня

19 июня в Украине никаких праздников не отмечают.

19 июня в Украине родились такие известные люди:

— советский и украинский кинорежиссёр, сценарист и писатель Евгений Шерстобитов (1928).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 19 июня

19 июня 240 года до н. э.греческий учёный Эратосфен Киренский впервые в мире вычисляет длину земного меридиана.

19 июня 1787 года находясь в Полтаве, Екатерина II присвоила князю Потёмкину титул князя Таврического.

19 июня 1937 года стартовал рекордный перелёт из СССР в США через Северный полюс (Чкалов В. П.).

19 июня 1956 года состоялась свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера.

19 июня 1974 года канадский инженер Дон Бейтмен подал заявку на патент о системе предупреждения о близости земли (GPWS), впоследствии спасшей тысячи жизней.

19 июня 1999 года вышла первая версия (1.0 Beta) популярнейшего онлайн-шутера Counter-Strike.

Counter-Strike

Именинники 19 июня

Сегодня празднуют свои именины:

— Виссарион,

— Иларион,

— Рафаил,

— Архелая,

— Фекла,

— Сосанна,

— Иона,

— Паисий.

Тэги: праздник, история, календарь, именины

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