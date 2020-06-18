На Закарпатье появился младенец с очень известным, но очень странным именем

Главное: Жители Закарпатья назвали своего ребенка — Зеленский.

Детали: Как сообщает юго-западное межрегиональное управление Министерства юстиции в Facebook, среди имен, которыми родители называли своих детей в мае текущего года встречаются такие редкие как Демьян, Леонард, Ян, Самуель, Себастиан, Жан, Прокоп, Огнедар и Зеленский.

Среди редких женских имен — Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.

Самыми распространенными именами для новорожденных мальчиков на Закарпатье за последний месяц стали: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав.

Самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

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