Названы главные признаки рака тонкой кишки

Главной: Озвучены симптомы рака тонкой кишки. Среди них – боли в области пупка и запоры.

Детали: Российский медик-онколог Иван Карасев озвучил пять признаков развития рака тонкой кишки. Его цитирую местные СМИ.

Врач включил в тревожный список такие симптомы: тошнота и рвота, вздутие живота, боли в области пупка, запоры/диарея и наличие крови в стуле.

Он отметил, что тонкая кишка «является самым трудным для диагностики».

По его словам, «в группу риска рака тонкой кишки входят люди с хроническими заболеваниями кишечника, наследственной предрасположенностью и полипозными синдромами тонкой кишки».

Он также советует максимально сократить употребление жареной, копченой, а также жирной пищи.

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