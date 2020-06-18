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Стало известно, что нужно сделать для того, чтобы не проходить ВНО в этом году

Стало известно, что нужно сделать для того, чтобы не проходить ВНО в этом году

Главное: Верховная Рада Украины разрешила выпускникам школ не проходить государственную итоговую аттестацию в 2020 году. Аттестаты им будут выданы на основе предыдущих оценок.

Детали: Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект № 3669 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года». Как сообщает LB.ua, соответствующее решение поддержали 356 народных депутатов.

В качестве цели законопроекта указывается сокращение количества людей, которые придут на ВНО.

По словам главы Министерства образования и наука Любомиры Мандзий, «законопроект не отменяет ВНО, он делает добровольной сдачу ГИА в форме ВНО».

Как сообщает «Украинская правда», выпускникам должны выставить баллы на основе предыдущих оценок и выдать аттестат. Для этого нужно прийти в школу, написать соответствующее заявление, которое должно рассмотреть педагогический совет. Это нужно сделать сразу после принятия закона до начала ВНО, то есть до 25 июня.

Если же ученик все-таки решит сдать ВНО, ему просто нужно прийти в пункт тестирования в определенное время.

Теперь закон передадут как неотложный на подпись президенту, чтобы успеть запустить процедуру. Отметим, что оснований сомневаться в том, что глава государства подпишет документ, нет, так как он сам накануне выступил его инициатором.

В тему: 17 июня 2020 года президент Украины внес в Верховную Раду законопроект об отмене Внешнего независимого оценивания в этом году в связи со вспышкой коронавирусной болезни COVID-19. При этом он полностью проигнорировал заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, пообещавшего накануне, что ВНО в этом году состоится в любом случае.

Тэги: общество, карантин, законопроект об образовании, образование, внешнее независимое оценивание, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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