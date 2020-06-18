День Лариона Пропольника 19 июня 2020 - народные приметы, погода в Украине и магнитные бури

19 июня — 171-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 6 июня юлианского календаря.

Продолжительность светового дня 19 июня составит 16 часов и 26 минут.

19 июня Луна будет старая. Процент освещенности Луны — 6.2%.

Народные приметы, традиции и праздники 19 июня

19 июня отмечается память преподобного Илариона Далматского, которого также принято величать Новым.

На Лариона Пропольника — так на Руси называли святого Илариона — было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками — они сами тебя по миру пустят.

Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, — сорняки скоро опять силу возьмут.

Наши предки 19 июня наблюдали за насекомыми: если жуки летают вечером, можно расчитывать на хорошую погоду.

Погода, магнитные бури в Украине на 19 июня

19 июня в Украине будет жарко, местами облачно, в отдельных регионах возможны дожди.

19 июня в Киеве температура — +19° — +27°.

19 июня на Западе Украины +23° — +26°.

19 июня на Востоке Украины +28° — +31°.

19 июня на Юге Украины +27° — +28°.

19 июня влажность атмосферного воздуха — 60%.

Магнитосфера 19 июня будет спокойная. Магнитных бурь не предвидится.

19 июня погодные условия не повлияют на самочувствие и здоровье.