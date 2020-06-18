Карантин до конца года: в Минздраве намекнули на реальную цифру заболевших коронавирусом

Главное: Коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине могут болеть до 132 тыс. человек. В связи с ростом заболеваемости жесткий карантин в некоторых областях может быть введен уже с 22 июня. Украинцев призывают готовиться к продлению карантина до нового года.

Детали: По подсчетам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Украине коронавирусным заболеванием COVID-19 могут болеть более 130 тыс. человек.Таковы цифры моделирования с учетом других стран, сообщает Цензор.НЕТ.

«В среднем мы можем говорить, что где-то в среднем в Украине возможно потенциально болеет 132 тысячи человек. Но эти данные не являются подтвержденными. Это модельная ситуация», — заявил врач на брифинге 18 июня, добавив, что такая цифра получается, если экстраполировать показатели заболеваемости в других странах, в частности, Китае, на наши майские показатели.

При этом, как сообщает «Украинская правда», он подчеркнул, что в соответствии с худшим сценарием развития ситуации, в некоторых областях страны уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин. Впрочем, велика также вероятность того, что 3-4 месяца Украина сможет прожить и без карантина, если «правильно соблюдать санитарные нормы».

Отметим, что председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета Олег Гелевей накануне призвал украинцев и весь мир готовиться к продлению карантина до нового года. При этом, как сообщает УНИАН, он напомнил события 1918-1919 годов, когда эпидемия «испанского» гриппа длилась почти два года, и вторая его волна была гораздо опаснее, чем первая.

«На сегодняшний день число активных больных составляет 17 тыс. 348 человек. Это очень много, и когда эта цифра превысит в Украине 20 тыс., мы сможем конкретно говорить о второй волне коронавируса в Украине, и мы уже сможем говорить о том, что надо будет делать более жесткими карантинные меры, к сожалению», — считает Гелевей, заключая, что такая ситуация связана с пренебрежением карантинными мерами.

В тему: Количество выявленных за сутки случаев заболевания COVID-19 в Украине за последний месяц выросло вдвое. На сегодняшний день этот показатель выше среднего по миру. За последние сутки был поставлен очередной антирекорд заболеваемости.