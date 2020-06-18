Молодой китаец едва не оглох после взрыва наушника AirPods

Главное: У молодого жителя Китая взорвался наушник AirPods, когда тот говорил по телефону. Парень едва не оглох.

Детали: 23-летний китаец из города Чжэнчжоу едва не оглох после того как у него во телефонного разговора неожиданно взорвался один из наушников AirPods. Как уточняют местные СМИ, инцидент произошел еще в мае.

Из-за взрыва наушника китайцу повредило правое ухо – была обожжена кожа, наблюдалось кровотечение.

Медики переживали, что парень может оглохнуть. Несколько дней он провел в больнице.

Отмечается, что, несмотря на лечение, парень до сих пор жалуется на проблемы со слухом.

Известно, что взорвавшаяся гарнитура была приобретена в одном из магазинов-партнеров компании Apple.

Китайцу уже выплатили компенсацию, но ее сумма не уточняется.

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