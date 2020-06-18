В аннексированном Крыму «остановился» коронавирус

Главное: В Крыму за минувшие сутки не выявили ни одного случая коронавируса. Заболеваемость на полуострове остановилась.

Детали: В аннексированном Россией Крыму за минувшие сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает российская администрация полуострова.

С начала пандемии коронавирусом в Крыму заболели 575 человек, восемнадцать из которых умерли. Вылечить от заразы удалось 389 людей.

В тему 17 июня 2020 года сообщалось, что глава ВОЗ сделал очень важное заявление по поводу лечения коронавируса.

17 июня 2020 года также ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом через унитаз.