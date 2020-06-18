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Количество заболевших коронавирусом в Украине за сутки выше, чем в среднем по миру

Количество заболевших коронавирусом в Украине за сутки выше, чем в среднем по миру

Главное: Количество выявленных за сутки случаев заболевания COVID-19 в Украине за последний месяц выросло вдвое. На сегодняшний день этот показатель выше среднего по миру. За последние сутки был поставлен очередной антирекорд заболеваемости.

Детали: По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине диагностированы 829 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли 23 человека.

В целом количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 34 тыс. чел. Из них 966 человек умерли, 15447 выздоровели.

Больше всего новых случаев по-прежнему зафиксировано во Львовской области — 171. Далее идут Закарпатская (74) и Ровенская (73) области.

При этом в Николаевской области не зафиксировано ни одного нового случая заболевания COVID-19.

Данные о распространении эпидемии коронавируса в Украине по состоянию на 18 июня 2020 года

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова, количество заболеваний за сутки по сравнению с прошлым месяцем у нас выросло вдвое. «Если мы проанализируем цифры, которые мы видим за последние неделю, и сравним это даже с месячной давностью, то количество заболеваний за сутки у нас выросло в два раза», — заявил он, добавив, что это «результат того, что украинцы полностью „отменили“ карантинные ограничения».

В свою очередь, как сообщает Цензор.НЕТ, по данным заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, нынешний суточный прирост заболевших опережает общемировые показатели. При этом он подчеркнул, что причиной такого роста стало именно ослабление карантина, а не рост количества тестирований.

В тему: 3 июня 2020 года Кабинет министров Украины принял решение ослабить карантинные меры в стране, начиная с 5 июня. В этот день возобновят работу кафе, рестораны и церкви, а люди старше 60 лет смогут перестать соблюдать самоизоляцию.

После этого количество заболевших начало неуклонно расти.

Тэги: здоровье, карантин, Виктор Ляшко, Максим Степанов, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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