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Сообщения, написанные в WhatsApp, можно легко прочитать при помощи Google, – СМИ

Сообщения, написанные в WhatsApp, можно легко прочитать при помощи Google, – СМИ

Главное: Оказывается, пользователи популярного интернет-мессенджера WhatsApp могут легко читать чужие переписки благодаря тому, что они индексируются в «Гугле».

Детали: В популярном интернет-мессенджере WhatsApp имеется функция «Прямая связь», которая позволяет написать сообщение пользователю, которого нет в ваших контактах. Как сообщает ProstoMOB, в некоторых случаях это может быть действительно удобно, однако, как выяснилось, благодаря этому у остальных пользователей есть возможность читать чужие переписки. Более того, теперь они индексируются в поисковике Google.

Для того, чтобы прочитать чужие сообщения, нужно в поисковой строке ввести адрес «https://wa.me/» и номер телефона нужного пользователя. После этого вы увидите сообщения, которые он отправлял. На данный момент таким образом можно найти данные более 300 тыс. пользователей, и, по мнению издания, их количество будет расти вплоть до того, что в будущем проиндексируются данные всех пользователей.

Скриншот поисковой страницы Google с проиндексированными сообщениями из WhatsApp

В ответ на соответствующие замечания экспертов по безопасности в компании указали, что им известно о таком состоянии вещей. И в случае, если кому-то не хочется, чтобы та или иная переписка появлялась в выдаче поисковика, ему надо заблокировать пользователя. Однако тогда непонятно, как с ним общаться далее.

В тему: Весной 2019 года создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров уличил WhatsApp и Facebook, обвинив их в сотрудничестве с американскими спецслужбами.

В ноябре 2019 года Дуров заявил, что WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношение к мессенджеру.

Тэги: Google, Интернет, безопасность, технологии, Whatsapp

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