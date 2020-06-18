Синоптики говорят, что на следующей неделе украинцев вновь ждут грозовые дожди

Главное: В Украине не утихает непогода. На следующей неделе вновь ожидаются грозовые дожди.

Детали: На следующей неделе Украину продолжат поливать грозовые дожди. Такой прогноз на понедельник, 22 июня, дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что сухо может быть лишь на севере страны. Остальную территорию Украины накроют ливни.

Сохранится теплая погода, но жара немного спадет: днем будет плюс 22-29, а ночью 13-20 тепла.

Киев продолжат поливать дожди, ожидаются грозы: днем будет 27-29 тепла, а ночью плюс 16-18.

Карта погоды в Украине на 22 июня 2020 года:

В тему 17 июня 2020 года синоптики предупредили, что до конца недели Киев будут поливать грозовые дожди.

17 июня 2020 года сообщалось, что из-за непогоды пострадали люди в пяти областях Украины.