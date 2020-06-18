Украинцам пригрозили ужесточением карантина

Главное: В Украине могут усилить карантин из-за пандемии коронавируса. Причины назвал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Детали: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантинные меры из-за пандемии коронавируса могут ужесточить. Его цитирует РБК-Украина.

В частности, медик заявил, что «возвращения жесткого карантина, наверное, не хочет никто».

По его словам, «если мы не будем придерживаться санитарных норм и выполнять рекомендации Минздрава о социальном дистанцировании, масках и чистых руках, может возникнуть проблема».

Виктор Ляшко добавил: «Лучше выполнять эти нормы и забыть о жестком карантине, который могут ввести в случае стремительного роста количества случаев коронавирусной болезни».

В тему 17 июня 2020 года сообщалось, что глава ВОЗ сделал очень важное заявление по поводу лечения коронавируса.

17 июня 2020 года также ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом через унитаз.