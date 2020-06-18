По Украине прокатилась непогода: повреждены дома, размыты улицы

Главное: В Украине бушевала непогода. Ее последствия ощутили на себе жители нескольких областей – исчезло электричество, были разрушены дома и размыты улицы.

Детали: В среду, 17 июня, в Украине вновь бушевала непогода. О ее последствиях рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что в трех областях (Житомирской, Киевской и Черниговской) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 69 населенных пунктов. Больше всех пострадала Черниговская область – тут без электричества на сегодняшнее утро остались 34 населенных пункта. Еще 28 населенных пунктов пострадали в Житомирской области, а восемь – в Киевской. Сейчас тут работают бригады облэнерго.

Куда сильнее последствия непогоды ощущаются в Винницкой, Одесской и Ровенской областях. Спасатели говорят, что тут были повреждены кровли 21 здания, падали деревья, были подтоплены пять домов и восемнадцать дворов, дожди размыли пять колодцев и несколько улиц.

В тему 17 июня 2020 года сообщалось, что из-за непогоды пострадали люди в пяти областях Украины.

12 июня 2020 года стало известно, что мощный ливень на Закарпатье затопил село и разрушил четыре моста.