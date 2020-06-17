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День паники 18 июня 2020 - какой отмечается церковный и светский праздник, этот день в истории Украины и мира, у кого именины

День паники 18 июня 2020 - какой отмечается церковный и светский праздник, этот день в истории Украины и мира, у кого именины

18 июня во всем мире празднуют День устойчивой гастрономии, а также неофициальные праздники — День любителей рыбалки и Международный день паники. В Украине 18 мая отмечают День участкового инспектора.

Какой церковный православный праздник отмечается 18 июня

Сегодня, 18 июня, православные чтят:

— память священномученика Дорофея, епископа Тирского (ок. 362);

— перенесение мощей благоверного великого князя Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского (1150);

— память блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца (1159);

митрополит Киевский Константин

митрополит Киевский Константин

— память благоверного князя Феодора Ярославича (брата святого Александра Невского), Новгородского (1233);

— обретение мощей преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких чудотворцев (1599);

— память мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия (Гордия), Селиния (Селиниаса), Ириния и Памвона (305–311);

— память преподобного Феодора чудотворца (ок. VI);

— память преподобного Анувия, пустынника Египетского (IV);

— память преподобного Дорофея Палестинского, из обители аввы Серида (VI);

— память священномученика Михаила Чистопольского (Вотякова), пресвитера (1931);

— память священномученика Николая Рюрикова, пресвитера (1943);

— празднование в честь Игоревской иконы Божией Матери (1147).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 18 июня

18 июня на международном уровне отмечается:

— День устойчивой гастрономии. Это день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН. Соответствующая резолюция была принята в 2016 году.

18 июня также отмечается:

— в Азербайджане — День прав человека,

— в Египете — День эвакуации. Совмещается с древнеегипетским праздником Нила,

— на Сейшельских Островах — День конституции.

Есть еще несколько необычных праздников, которые отмечают 18 июня:

— Международный день паники;

— День любителей рыбалки;

— Международный день пикника;

— День излишеств;

— Национальный день экономии ископаемого топлива в США;

— Национальный день сирсакера в США. Сирсакер, также известный как жатый ситец, — очень популярная в южных штатах Америки летняя ткань.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 18 июня

18 июня в Украине отмечают:

— День участкового инспектора. 18 июня 2004 года Министром внутренних дел был утвержден приказ об этом празднике.

18 июня в Украине родились такие известные люди:

— проповедник Феофан Прокопович (1681),

— историк Корнил Заклинский (1857)

Знаменитые исторические события в мире и Украине 18 июня

18 июня 1583 года состоялось первое страхование жизни. В Лондоне Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гиббсона на сумму 383 фунта.

18 июня 1815 года — поражение армии Наполеона I в битве при Ватерлоо.

18 июня 1881 года возобновлен «Союз трёх императоров». Императоры Германии, Австрии и России подписали тайное соглашение, по которому члены союза обязывались не оказывать поддержки ни одному государству при его нападении на одного из членов союза.

18 юня 1939 года в Каневе на могиле Тараса Шевченко открыт памятник.

памятник Шевченко в Каневе

памятник Шевченко в Каневе

18 июня 1939 года в СССР из эмиграции вернулась поэтесса Марина Цветаева.

18 июня 1979 года СССР и США подписали договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2.

Именинники 14 июня

Сегодня празднуют свои именины:

— Дорофей,

— Михаил,

— Николай,

— Маркиан,

— Никандр,

— Иперехий,

— Аполлон,

— Леонид,

— Арий,

— Горий,

— Селиний,

— Ириний,

— Памвон,

— Анувий,

— Феодор,

— Игорь,

— Константин,

— Вассиан,

— Иона.

Тэги: праздник, история, календарь, именины

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