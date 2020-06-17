День паники 18 июня 2020 - какой отмечается церковный и светский праздник, этот день в истории Украины и мира, у кого именины

18 июня во всем мире празднуют День устойчивой гастрономии, а также неофициальные праздники — День любителей рыбалки и Международный день паники. В Украине 18 мая отмечают День участкового инспектора.
Какой церковный православный праздник отмечается 18 июня
Сегодня, 18 июня, православные чтят:
— память священномученика Дорофея, епископа Тирского (ок. 362);
— перенесение мощей благоверного великого князя Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского (1150);
— память блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца (1159);
митрополит Киевский Константин
— память благоверного князя Феодора Ярославича (брата святого Александра Невского), Новгородского (1233);
— обретение мощей преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких чудотворцев (1599);
— память мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия (Гордия), Селиния (Селиниаса), Ириния и Памвона (305–311);
— память преподобного Феодора чудотворца (ок. VI);
— память преподобного Анувия, пустынника Египетского (IV);
— память преподобного Дорофея Палестинского, из обители аввы Серида (VI);
— память священномученика Михаила Чистопольского (Вотякова), пресвитера (1931);
— память священномученика Николая Рюрикова, пресвитера (1943);
— празднование в честь Игоревской иконы Божией Матери (1147).
Какой международный праздник и памятная дата отмечается 18 июня
18 июня на международном уровне отмечается:
— День устойчивой гастрономии. Это день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН. Соответствующая резолюция была принята в 2016 году.
18 июня также отмечается:
— в Азербайджане — День прав человека,
— в Египете — День эвакуации. Совмещается с древнеегипетским праздником Нила,
— на Сейшельских Островах — День конституции.
Есть еще несколько необычных праздников, которые отмечают 18 июня:
— Международный день паники;
— День любителей рыбалки;
— Международный день пикника;
— День излишеств;
— Национальный день экономии ископаемого топлива в США;
— Национальный день сирсакера в США. Сирсакер, также известный как жатый ситец, — очень популярная в южных штатах Америки летняя ткань.
Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 18 июня
18 июня в Украине отмечают:
— День участкового инспектора. 18 июня 2004 года Министром внутренних дел был утвержден приказ об этом празднике.
18 июня в Украине родились такие известные люди:
— проповедник Феофан Прокопович (1681),
— историк Корнил Заклинский (1857)
Знаменитые исторические события в мире и Украине 18 июня
18 июня 1583 года состоялось первое страхование жизни. В Лондоне Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гиббсона на сумму 383 фунта.
18 июня 1815 года — поражение армии Наполеона I в битве при Ватерлоо.
18 июня 1881 года возобновлен «Союз трёх императоров». Императоры Германии, Австрии и России подписали тайное соглашение, по которому члены союза обязывались не оказывать поддержки ни одному государству при его нападении на одного из членов союза.
18 юня 1939 года в Каневе на могиле Тараса Шевченко открыт памятник.
памятник Шевченко в Каневе
18 июня 1939 года в СССР из эмиграции вернулась поэтесса Марина Цветаева.
18 июня 1979 года СССР и США подписали договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2.
Именинники 14 июня
Сегодня празднуют свои именины:
— Дорофей,
— Михаил,
— Николай,
— Маркиан,
— Никандр,
— Иперехий,
— Аполлон,
— Леонид,
— Арий,
— Горий,
— Селиний,
— Ириний,
— Памвон,
— Анувий,
— Феодор,
— Игорь,
— Константин,
— Вассиан,
— Иона.