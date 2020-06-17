Ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом через унитаз

Главное: Ученые выяснили, что при смыве над унитазом образуется аэрозольное облако, способное подниматься в воздух на метр и держаться там до минуты. В нем могут сохраняться коронавирус и другие патогены.

Детали: Ученые установили, что в туалете при смыве вода ударяется о стенки унитаза, в результате над ним поднимается и разносится облако мельчайших частиц.

Как передает «НТВ» со ссылкой на Phys.org, такое облако, в котором могут сохраняться злосчастный SARS-CoV-2 и другие опасные патогены, способно подниматься в воздух на метр и удерживаться там до одной минуты.

По словам специалистов, зараза, содержащийся в частицах, потенциально может заразить следующего, кто воспользуется унитазом, а также осесть на поверхностях.

При этом риск заражения коронавирусом таким способом возрастает, если туалет является общественным.

Для борьбы с инфекцией авторы исследования рекомендуют опускать крышку унитаза до того, как нажать кнопку смыва.

При этом они отмечают, что во многих странах, в том числе и в США, унитазы в общественных туалетах часто бывают без крышек.

В тему: 4 июня 2020 года мы писали, что ученые объяснили специфику смертельной опасности коронавируса.

А 28 мая 2020 года сообщалось, что киты и дельфины могут заразиться коронавирусом от людей.