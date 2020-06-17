Дорофеев день 18 июня 2020 - народные приметы, погода в Украине и магнитные бури

18 июня — 170-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 5 июня юлианского календаря.
Продолжительность светового дня 18 июня составит 16 часов и 26 минут.
18 июня Луна будет старая. Процент освещенности Луны — 11.7%.
Народные приметы, традиции и праздники 18 июня
18 июня чествуют священномученика Дорофея Тирского, жившего в 3-4 веках. На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году — «воробьиные».
Также в этот день, 18 июня, расцветает сон-трава, или прострел (см. фото). В соответствии со своим названием эта трава навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь. Раньше говорили, что счастье приходит во сне в виде красной девицы или доброго молодца, а беда оборачивается старухой с клюкой.
Считалось, что если 18 июня солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе.
Погода, магнитные бери в Украине на 18 июня
18 июня в Украине будет жарко, местами облачно, в отдельных регионах возможны дожди.
18 июня в Киеве температура — +19° — +26°.
18 июня на Западе Украины +23° — +26°.
18 июня на Востоке Украины +26° — +30°.
18 июня на Юге Украины +27° — +28°.
18 июня влажность атмосферного воздуха — 95%.
Магнитосфера 18 июня будет спокойная. Магнитных бурь не предвидится.
18 июня у чувствительных людей возможны обострения:
— заболеваний органов дыхания (затруднение дыхания, раздражение слизистой оболочки носа, развитие простудных заболеваний),
— заболеваний опорно-двигательного аппарата (обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, боли в суставах).