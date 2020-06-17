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Появились крайне тревожные вести о состоянии здоровья Михаила Ефремова

Появились крайне тревожные вести о состоянии здоровья Михаила Ефремова

Главное: Звезда киноэкрана и любитель пьяной езды Михаил Ефремов сильно переживает случившееся и очень плохо себя чувствует. Об этом рассказала добработница артиста Ева Моисеева.

Детали: Соседка и домработница Михаила Ефремова Ева Моисеева рассказала о самочувствии артиста, который в связи с совершением пьяного ДТП пребывает под домашним арестом.

Как передает телеканал «Звезда», домработница, в частности, сообщила, что с недавних пор под их домом постоянно дежурят медики, а сам Ефремов сильно переживает случившееся и «ко всему готов».

«Скорую вызывали, очень плохо себя чувствует», ‒ заявила женщина, добавив, что артист не в состоянии справиться со сложившейся ситуацией.

«Я думаю, он этого не перенесет», ‒ резюмировала она.

В тему: 9 июня 2020 года мы писали, что 56-летний российский актер Михаил Ефремов в пьяном состоянии устроил кровавое ДТП в центре Москвы на Смоленской площади.

Находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный актер вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada — ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами, где он скончался.

Позднее Михаил Ефремов записал покаянное видеообращение, на которое отреагировали родственники погибшего.

Смотрите также злое видео: «Кто защищает актера-убийцу Михаила Ефремова?»

Тэги: ДТП, общество, авария, уголовное дело, Москва, актер, культура, артист, пьяный за рулем, Михаил Ефремов, пьянство, домашний арест

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