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В УЕФА рассказали, где и когда пройдут матчи плей-офф и финалы еврокубков

В УЕФА рассказали, где и когда пройдут матчи плей-офф и финалы еврокубков

Главное: Исполком УЕФА принял ряд решений по поводу проведения матчей футбольных еврокубков. Серия плей-офф и финал Лиги чемпионов будут сыграны в Португалии, а Лиги Европы ‒ в Германии.

Детали: Исполком УЕФА определился с форматом проведения отложенных из-за пандемии матчей Личи чемпионов и Лиги Европы.

Как сообщается на сайте организации, четвертьфиналы, полуфиналы и финал ЛЧ будут сыграны в формате «Финала восьми» в португальском Лиссабоне с 12 по 23 августа. Все стадии будут состоять из одноматчевых противостояний.

Сообщается, что матчи будут поводится на двух стадионах ‒ «да Луш» и «Жозе Алваладе».

При этом оставшиеся матчи 1/8 финала будут сыграны на аренах «Драгау» (Порту) и «Афонсу Энрикеш» (Гимарайнш) в случае, если их невозможно будет провести на домашних аренах команд-участников.

Календарь плей-офф ЛЧ-2019/2020:

7-8 августа ‒ ответные матчи 1/8 финала,

12-15 августа ‒ четвертьфиналы (Лиссабон),

18-19 августа ‒ полуфиналы (Лиссабон),

23 августа ‒ финал (Лиссабон).

В свою очередь, четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги Европы также будут сыграны в формате «Финала восьми» в Германии с 10 по 21 августа.

Сообщается, что «Финал восьми» проведут на четырех стадионах ‒ в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.

Оставшиеся игры 1/8 финала состояться либо на полях команд, которые должны были их принять, либо на стадионах в Германии.

При этом в парах «Интер» ‒ «Хетафе» и «Севилья» ‒ «Рома» двухматчевое противостояние отменено.

Календарь плей-офф Лиги Европы-2019/2020:

5-6 августа ‒ ответные матчи 1/8 финала,

10-11 августа ‒ четвертьфиналы (Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкирхен),

16-17 августа ‒ полуфиналы (арены пока не определены),

21 августа ‒ финал (Кельн).

Даты же жеребьевок четвертьфинала и полуфинала еврокубков будут определены позднее.

В тему: 22 апреля 2020 года мы писали, что ВОЗ настойчиво рекоменовала УЕФА отменить международные турниры.

А 30 марта 2020 года сообщалось, что из-за коронавируса европейский футбол ждут большие изменения.

Тэги: Германия, футбол, общество, Европа, мир, УЕФА, Лига Европы, стадион, Португалия, Лига чемпионов, Еврокубок, спорт, коронавирус, пандемия, COVID-19

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