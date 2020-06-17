Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 17 июня 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 17 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-00 17 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 8 213 819, смертей ‒ 444 842, а выздоровлений ‒ 3 983 107. В Украине же выявлено 33 234 инфицированных, зарегистрировано 943 смерти и 14 943 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 141 306 (смертей ‒ 117 033), Бразилии ‒ 923 189 (45 241), России ‒ 552 249 (7 468), Индии ‒ 354 065 (11 903), Великобритании ‒ 300 715 (42 238), Испании ‒ 244 683 (27 136), Италии ‒ 237 500 (34 405), Перу ‒ 237 156 (7 056), Иране ‒ 195 051 (9 185), Франции ‒ 194 347 (29 550), Германии ‒ 188 474 (8 844), Чили ‒ 184 449 (3 383), Турции ‒ 181 298 (4 842), Мексике ‒ 154 863 (18 310), Пакистане ‒ 154 760 (2 975), Саудовской Аравии ‒ 141 234 (1 091), Канаде ‒ 101 102 (8 276), Бангладеш ‒ 98 489 (1 305), Китае ‒ 84 432 (4 638), Катаре ‒ 83 174 (82), ЮАР ‒ 76 334 (1 625) и Бельгии ‒ 60 244 (9 675).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 17 июня 2020 года мы писали, что глава ВОЗ сделал очень важное заявление по поводу лечения коронавируса.

А 16 июня 2020 года сообщалось, что пожилой американец получил обалденный счет за лечение от коронавируса.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

Комментарии

Статьи

17.06.20 09:24

Вы еще не сдохли? Тогда из вас выбьют последние гроши за коммуналку

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
17.06.20 16:42

«Минай» – «Динамо»: миновали всех, впереди финал!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В Украине продлили карантин: какие ограничения и где сохранятся
17.06.20 14:56

В Украине продлили карантин: какие ограничения и где сохранятся

Автор: «Апостроф»

Выбор редакции
«Минай» – «Динамо»: миновали всех, впереди финал!
«Минай» – «Динамо»: миновали всех, впереди финал!
«Минай» – «Динамо»: миновали всех, впереди финал!
«Минай» – «Динамо»: миновали всех, впереди финал!
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 17 июня 2020 года

Главные новости за 17 июня 2020 года
17.06.20 19:01
98
Последние новости
17.06.20 19:01

Главные новости за 17 июня 2020 года
17.06.20 17:46

Епископ УПЦ объяснил, в чем ценность дара общения
17.06.20 16:44

Появилось видео эпичного ДТП с фурой и пятью автомобилями в России
17.06.20 16:32

Кабмин решил открыть границу с Россией и Беларусью, в которых бушует эпидемия коронавируса
17.06.20 15:56

«Правительство понимает, что украинцы устали от карантина», но в очередной раз его продлевает
17.06.20 15:42

В киевском автокинотеатре появится пляжное нововведение
17.06.20 15:27

Обнародован тизер украинского мультика про мини-робота Виктора
Фото и Видео
Епископ УПЦ объяснил, в чем ценность дара общения
Епископ УПЦ объяснил, в чем ценность дара общения
Епископ УПЦ объяснил, в чем ценность дара общения
Епископ УПЦ объяснил, в чем ценность дара общения
Появилось видео эпичного ДТП с фурой и пятью автомобилями в России
Появилось видео эпичного ДТП с фурой и пятью автомобилями в России
Олег Карамазов рассказал о том, что способно объединить украинцев
Олег Карамазов рассказал о том, что способно объединить украинцев
Самолет упал на шоссе в Одесской области
Самолет упал на шоссе в Одесской области
Битва «Миная» и «Динамо»: онлайн-репортаж «Фразы»
Битва «Миная» и «Динамо»: онлайн-репортаж «Фразы»
Сбившая насмерть шестерых человек Зайцева спокойно загорает в исправительном центре, – соцсети
Сбившая насмерть шестерых человек Зайцева спокойно загорает в исправительном центре, – соцсети
Мощные потоки воды снесли мост, ведущий к границе с Польшей
Мощные потоки воды снесли мост, ведущий к границе с Польшей
В США начали продавать собак-роботов
В США начали продавать собак-роботов
В одном из городов США демонтировали памятник Христофору Колумбу
В одном из городов США демонтировали памятник Христофору Колумбу
Ученые разглядели в атмосфере Марса северное сияние
Ученые разглядели в атмосфере Марса северное сияние
fraza.ua
Новости блогосферы
16.06.20 21:09

Кто мешает созданию Сквера украинской культуры в Киеве
14.06.20 18:43

Любой расизм омерзителен: черный, белый и даже желтый
14.06.20 16:55

Зеленский соврал про Хорошковского и его должность
14.06.20 16:47

Вот мне посоветовали Лешу... Краткий обзор интервью Зеленского «Украинской правде»

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.