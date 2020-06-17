Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 17 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-00 17 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 8 213 819, смертей ‒ 444 842, а выздоровлений ‒ 3 983 107. В Украине же выявлено 33 234 инфицированных, зарегистрировано 943 смерти и 14 943 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 141 306 (смертей ‒ 117 033), Бразилии ‒ 923 189 (45 241), России ‒ 552 249 (7 468), Индии ‒ 354 065 (11 903), Великобритании ‒ 300 715 (42 238), Испании ‒ 244 683 (27 136), Италии ‒ 237 500 (34 405), Перу ‒ 237 156 (7 056), Иране ‒ 195 051 (9 185), Франции ‒ 194 347 (29 550), Германии ‒ 188 474 (8 844), Чили ‒ 184 449 (3 383), Турции ‒ 181 298 (4 842), Мексике ‒ 154 863 (18 310), Пакистане ‒ 154 760 (2 975), Саудовской Аравии ‒ 141 234 (1 091), Канаде ‒ 101 102 (8 276), Бангладеш ‒ 98 489 (1 305), Китае ‒ 84 432 (4 638), Катаре ‒ 83 174 (82), ЮАР ‒ 76 334 (1 625) и Бельгии ‒ 60 244 (9 675).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 17 июня 2020 года мы писали, что глава ВОЗ сделал очень важное заявление по поводу лечения коронавируса.

А 16 июня 2020 года сообщалось, что пожилой американец получил обалденный счет за лечение от коронавируса.