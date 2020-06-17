Главные новости за 17 июня 2020 года

— Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 июля. Это, в частности, подразумевает запрет на нахождение в общественных помещениях, зданиях и транспорте без средств индивидуальной защиты.

— Президент Украины внес в Верховную Раду безотлагательный законопроект об отмене Внешнего независимого оценивания в этом году в связи со вспышкой коронавирусной болезни COVID-19. Таким образом, он полностью проигнорировал заявление премьер-министра, пообещавшего накануне, что ВНО в этом году состоится в любом случае.

— Правительство приняло решение о частичном возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Беларусью и Российской Федерации. Однако это произойдет только после опубликования соответствующего постановления. По официальным данным, на сгеодняшний день Россия занимает третье место в мире по заболеваемости коронавирусной болезнью. Ситуация в Беларуси также гораздо хуже, чем в Украине.

— В Одессе на дорогу рухнул легкомоторный самолет местного производства. В аппарате находилось два человека, один из них погиб.

— С начала лета в Украине утонули сто человек. Семнадцать из погибших — дети.

— За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 758 человек, умер 31 больной. Это самые высокие показатели с начала эпидемии в нашей стране.

— Харьковчанку Елену Зайцеву, отбывающую наказание за ДТП, в результате которого погибли 6 людей, сфотографировали якобы загорающей в Днепропетровском исправительном центре. Руководство учреждения подтвердило, что фото сделаны у них и начало поиски «виновных».

— В результате непогоды на Закарпатье обрушился мост, ведущий к границе с Польшей.

— Во Всемирной организации здравоохранения заявили о прорыве в лечении коронавируса. Получены результаты клинических испытаний британских ученых.

— В американском Сент-Луисе демонтировали памятник Христофору Колумбу. Сделала это администрация парка Тауэр Гроув.

— Премия «Эмми» в США будет вручена, несмотря на пандемию коронавируса. Награждение пройдет 20 сентября.

— В США поступили в продажу собаки-роботы Spot. Новинка компании Boston Dynamics стоит 74,5 тысячи долларов.