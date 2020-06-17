Кабмин решил открыть границу с Россией и Беларусью, в которых бушует эпидемия коронавируса

Главное: Правительство приняло решение о частичном возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Беларусью и Российской Федерации. Однако это произойдет только после опубликования соответствующего постановления. По официальным данным, на сгеодняшний день Россия занимает третье место в мире по заболеваемости коронавирусной болезнью. Ситуация в Беларуси также гораздо хуже, чем в Украине.

Детали: Кабинет министров Украины поддержал открытие некоторых пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью. Как сообщает «Украинская правда», на заседании правительства 17 июня поддержало проект постановления о восстановлении пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и республикой Беларусь, в связи с постепенным ослаблением карантинных мероприятий в Украине, и пешеходного движения для граждан Украины и движения автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственной границе для автомобильного сообщения «Дольск» и «Вильча».

При этом, как отмечается, открыться соответствующие КПП смогут лишь после его официального опубликования. Однако на данный момент никаких подробностей документа и возможных дат его публикации нет.

Отметим, что, по данным Института Джона Хопкинса, Россия на сегодняшний день занимает третье место в мире по количеству заражений коронавирусом. Беларусь по этом показателю также далеко впереди Украины.

В тему: 15 марта 2020 года Украина на две недели закрыла границу для въезда иностранных граждан. 16 марта были закрыты «сухопутные» КПП, а 17 марта — авиасообщение.

25 марта Кабинет министров Украины принял решение к концу дня пятницы, 27 марта, остановить движение через границу с любой стороны в связи с распространением коронавируса.