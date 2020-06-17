«Правительство понимает, что украинцы устали от карантина», но в очередной раз его продлевает

Главное: Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 июля. Это, в частности, подразумевает запрет на нахождение в общественных помещениях, зданиях и транспорте без средств индивидуальной защиты.

Детали: Кабинет министров Украины продолжил действие адаптивного карантина в стране до 31 июля. Как сообщает «Украинская правда», соответствующее решение было единогласно принято на заседании правительства 17 июня.

«Учитывая рост числа коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, напомнив, что за последнюю неделю коронавирусом заболело 4853 человека, что является самым большим числом за все время эпидемии в Украине.

По словам премьера, правительство понимает, что украинцы устали от карантина, но коронавирусная угроза никуда не делась.

Он также поручил Министерству здравоохранения представить обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация.

Как сообщает LB.ua, продление адаптивного карантина означает запрет на нахождение в общественных помещениях, зданиях и транспорте без средств индивидуальной защиты. Кроме того, в транспорте будет запрещено перевозить больше пассажиров, чем есть мест для сидения.

В тему: За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 758 человек, умер 31 больной. Это самые высокие показатели с начала эпидемии в нашей стране и уже второй антирекорд за последние две недели.