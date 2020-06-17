В киевском автокинотеатре появится пляжное нововведение

Главное: В киевском автокинотеатре теперь можно смотреть фильмы не только в атомобиле, но и лежа в шезлонге. Также на территории кинотеатра будут проходить познавательные и развлекательные мероприятия.

Детали: В автокинотеатре «Kinolife Cinema» на Арт-Заводе «Платформа» (Киев) появился ряд приятных обновлений. Посмотреть фильмы теперь можно не только сидя, но и лежа: в первых рядах размещены шезлонги для зрителей без автомобилей.

Расстояние между шезлонгами — 1,5 метра, что соответствует карантинным нормам.

Также «Kinolife Cinema» установили новый большой экран. В результате, картинка стала еще качественнее, а просмотр приятнее.

Кроме того, на территории кинотеатра будут проходить познавательные и развлекательные ивенты: IT-митапы, стендапы, творческие встречи и много другого.

Так, 21 июня все желающие смогут подтянуть свой английский. В этот день состоится показ криминальной романтической комедии «Жаркие летние ночи» с волшебным Тимоти Шаламе в главной роли. Фильм покажут на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Билеты можно заказать здесь: https://bit.ly/2YFXyDj

23 июня посетителей ждет творческая встреча с режиссером Марысей Никитюк. После общения состоится просмотр ее драматического фильма «Когда падают деревья».

Билеты можно заказать здесь: https://bit.ly/2N4IdXB

Персонал кинотеатра работает в масках и перчатках. Используются санитайзеры.

За обновлениями афиши автокинотеатра можно следить следите на сайте Kinolife Cinema.

В тему: В мае 2020 года мы писали о том, что в Киеве открывается первый автомобильный кинотеатр.