Обнародован тизер украинского мультика про мини-робота Виктора

Главное: На март 2021 года запланирован прокат украинского фантастического мультфильма «Виктор Робот». Уже обнародован официальный тизер ленты.

Детали: Обнародован официальный тизер украинской анимационной фантастической ленты «Виктор Робот». Это история о дружбе и приключениях, которые происходят в далеком будущем.

Режиссер и художник картины — Анатолий Лавренишин, участник и победитель международных кино и анимационных фестивалей International Film Festival Rotterdam, Annecy International Animated Film Festival, International Short Film Festival Clermont-Ferrand и других.

Сюжет картины таков: «Далекое будущее. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить — дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает. Девочка вместе с помощником — крохотным роботом Виктором — отправляется на его поиски. Так начинаются увлекательные приключения двух друзей».

Свои голоса главным героям подарили украинские звезды: Римма Зюбина, Виктор Жданов, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев. В фильме звучат хитовые саундтреки в исполнении Dakh Daughters, Антона Слепакова («Вагоновожатые»), Марьяны Головко и Марка Галаневича («ДахаБраха»).

Фильм создан студией анимации «Червоний собака» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Прокат «Виктора Работа» запланирован на март 2021 года.

В тему: В мае 2020 года мы писали о том, что Студия Pixar и корпорация Disney выпустили мультфильм «Out». Главный его герой — гомосексуалист.