Коронавирус в Африке: число больных перевалило за четверть миллиона

Главное: Коронавирус не утихает в Африке. Число больных перевалило за четверть миллилиона человек, а умерли уже почти семь тысяч людей.

Детали: В Африке продолжает бушевать коронавирус. Последние данные по ситуации на континенте приводит Всемирная организация здравоохранения.

Увы, число больных и жертв продолжает расти.

На 17 июня сообщается о 6 858 погибших от заразы. С начала пандемии коронавирусом заболели уже 256 504 человека.

Хуже всего ситуация с болезнью обстоит в ЮАР (76 334 больных и 1 625 погибших) и Египте (46 289 и 1 672 человек соответственно).

В тему 17 июня 2020 года глава ВОЗ сделал очень важное заявление по поводу лечения коронавируса.

16 июня 2020 года сообщалось, что пожилой американец получил обалденный счет за лечение от коронавируса.