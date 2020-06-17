С начала лета, несмотря на запрет купаться, уже утонули сто украинцев

Главное: С начала лета в Украине утонули сто человек. Семнадцать из погибших – дети.

Детали: Несмотря на запрет купаться, действующий во многих регионах из-за карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, украинцы массово гибнут на воде. Цифры на 17 июня приводят в ГСЧС.

Всего с начала лета утонули сто человек, в том числе – семнадцать детей.

Отмечается, что, чаще всего, «причиной трагедии становится грубое нарушение правил безопасного поведения».

Так, как говорят спасатели, «местами для купания люди выбирают ближайшие к дому водоемы, которые часто не являются безопасными и не оборудованы спасательными постами».

Лишь за минувшие выходные, 13-14 июня, на воде погибли 24 украинца, в том числе – три ребенка.

В тему 10 марта 2020 года сообщалось, что на Черниговщине во время рыбалки утонул автомобиль с мужчиной.

1 марта 2020 года появилось видео, как в Киеве автомобиль с людьми упал в Русановский канал.