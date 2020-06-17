Битва «Миная» и «Динамо»: онлайн-репортаж «Фразы»

Главное: Сегодня полуфинальный матч Кубка Украины играют закарпатский «Минай» и киевское «Динамо». Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию.

Детали: В среду, 17 июня, играется матч полуфинала Кубка Украины, в котором встречаются закарпатский «Минай» и киевское «Динамо».

«Минай» – клуб из крошечного одноименного села на Закарпатье с населением чуть более трех тысяч человек (находится недалеко от Ужгорода), основанный лишь в 2015 году. Выход в полуфинал турнира для команды – историческое событие.

Отметим, что Закарпатье и «Динамо» связывает давняя футбольная дружба, а сегодняшний поединок вызвал тут небывалый ажиотаж. Киевляне прибыли сюда накануне, во вторник, и готовы преподнести представителю Первой лиги мастер-класс.

Примечательно, что арбитром встречи будет девушка – Екатерина Монзуль из Харькова. Матч пройдет при пустых трибунах, но закарпатский корреспондент «Фразы» Степан Павиан уже облюбовал одно из деревьев возле стадиона «Минай-Арена», откуда и будет вести свой репортаж для наших читателей.

Видео-трансляция от Football Hub:

Наш онлайн (информация обновляется):

13-45: Погода сегодня пока радует. Фото от канала ШАХ и ШАХ.

13-35: Сегодня на Закарпатье не жарко – плюс 24. Однако накануне по всей области шли дожди. Не исключено, что небесная канцелярия вмешается в события на футбольном поле.

Все уже готово к началу матча. Команды разминаются на поле, а местные болельщики собрались вокруг стадиона, чтобы поддержать свою команду.

Небольшой видео-репортаж о том, как «Минай» готовился к игре с «Динамо»:

13-30: Составы команд на поединок уже известны. Сегодня можно делать по пять замен.

«Минай»: Попович, Стасюк, Жичиков, Допилка, Маткобожик, Вагин, Кныш, Глагола, Пиняшко, Оринчак, Нуриев.

Запасные: Кулинич, Микуляк, Голодюк, Машталир, Шпак, Ткачук, Кича, Гавриленко, Кополовец.

«Динамо»: Бойко, Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич, Шепелев, Андриевский, Дуэлунн, Де Пена, Вербич, Соль.

Запасные: Бущан, Кендзера, Миколенко, Буяльский, Цыганков, Шапаренко, Цитаишвили, Русин, Каргбо.

Состав киевлян сегодня близок к основе.