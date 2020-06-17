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Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться

Главное: За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 758 человек, умер 31 больной. Это самые высокие показатели с начала эпидемии в нашей стране.

Детали: По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине диагностированы 758 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умер 31 человек. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на данный момент оба показателя является наибольшими с начала эпидемии.

В целом количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 33 тыс. 943 чел. Умерли.

При это за сутки выздоровели 415 человек, за все время — 14943.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили во Львовской области — 155. Далее идут Черновицкая область (69) и Киев (41).

В то же время ни одного нового случая не зафиксировано в Донецкой и Херсонской областях.

Данные о распространении эпидемии коронавируса в Украине по состоянию на утро 17 июня

В тему: 3 июня 2020 года Кабинет министров Украины принял решение ослабить карантинные меры в стране, начиная с 5 июня. В этот день возобновят работу кафе, рестораны и церкви, а люди старше 60 лет смогут перестать соблюдать самоизоляцию.

После этого количество заболевших начало неуклонно расти.

Тэги: рекорд, здоровье, СНБО, статистика, Максим Степанов, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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