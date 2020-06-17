В Киеве мужчина спустился в тоннель метрополитена, чтобы сделать харакири

Главное: В Киеве мужчина нанес себе ножевое ранение в туннеле метрополитена между станциями «Берестейская» и «Шулявская».

Детали: Вечером 16 июня в полицию метрополитена в Киеве поступила информация о том, что на платформе станции метро «Берестейская» находится человек с ножом и угрожает нанести себе телесные повреждения. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, после этого он соскочил на пути и забежал в тоннель.

После того как работники метрополитена приостановили движение вагонов, полицейские в течение получаса разыскали в туннеле станции «Шулявская» гражданина с ранением живота. Его забрала «скорая помощь».

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события, а также личность потерпевшего.

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