Из-за непогоды пострадали люди в пяти областях Украины

Главное: Из-за непогоды в Украине пострадали жители пяти областей. Произошло обесточивание в восьмидесяти населенных пунктах.

Детали: Восемь десятков населенных пунктов в пяти областях нашей страны остались без электричества из-за непогоды, бушевавшей в ночь на среду, 17 июня. Данные приводят в ГСЧС.

Сообщается, что из-за срабатывания системы защиты линий электропередач от дождя и порывов ветра, были обесточены населенные пункты.

Больше всех пострадала Житомирская область – тут без электричества остались люди в 46 населенных пунктах.

Также непогода коснулась шестнадцати населенных пунктов Киевской области, одиннадцати – Черкасской, четырех – Кировоградской и трех – Днепропетровской.

На сегодняшнее утро бригады облэнерго работают над возобновлением электроснабжения для украинцев.

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