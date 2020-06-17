Синоптики предупредили, что до конца недели Киев будут поливать грозовые дожди

Главное: Киев накроют грозовые дожди. Осадки ожидаются в городе и области 17-21 июня.

Детали: До конца недели, 17-21 июня, в Киеве и области ожидаются грозовые дожди. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что осадки в городе не утихнут как минимум до конца недели.

При этом сохранится жаркая погода: днем будет 28-30 тепла, а ночью плюс 17-19.

Карта погоды в Киеве и области на 17-21 июня:

В тему 16 июня 2020 года сообщалось, какая погода на выходные: синоптики обещают жару и грозы.

1 июня 2020 года стало известно, что лето в Карпатах началось со снегопада.