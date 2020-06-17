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Вопреки коронавирусу: названа дата вручения премии «Эмми»

Вопреки коронавирусу: названа дата вручения премии «Эмми»

Главное: Премия «Эмми» в США будет вручена, несмотря на пандемию коронавируса. Награждение пройдет 20 сентября.

Детали: Несмотря на пандемию коронавируса, в США все же пройдет церемония награждения премией «Эмми». Она состоится 20 сентября, о чем у себя в «Твиттере» сообщил известный комик Джимми Киммел, который будет ведущим мероприятия уже в третий раз кряду.

Он сообщил: «Я не знаю, где или как или даже зачем мы это делаем, но мы это делаем, и я буду вести церемонию!».

Добавим, что номинанты «Эмми» будут названы 28 июля.

Премию вручают лучшим телевизионными шоу и передачам США.

В тему 16 июня 2020 года стали известны новые даты проведения «Евровидения».

Тэги: США, мир, культура, премия Эмми, ТВ

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