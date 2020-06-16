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От плательщиков Донетчины поступило почти пять миллиардов гривен НДФЛ

От плательщиков Донетчины поступило почти пять миллиардов гривен НДФЛ

С начала 2020 года от плательщиков Донецкого региона поступило 4,9 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в том числе в государственный бюджет — 1,2 миллиарда гривен, в местную казну — 3,7 миллиарда. Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области.

Как сообщает «Укррудпром», по словам руководителя ГУ ГНС в Донецкой области Ирины Долозиной, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, НДФЛ поступило на 86 миллионов гривен больше, что позволит обеспечить эффективное развитие бизнеса в регионе и будет способствовать решению ряда социальных проектов.

«Налог на доходы физических лиц традиционно остается одним из основных доходных источников наполнения местных бюджетов, ведь его поступления составляют более 70 процентов от общих поступлений в местную казну Донбасса», — отметила Ирина Долозина.

По мнению Ирины Долозиной, именно поэтому одной из первоочередных задач налоговой Донетчины является контроль за соблюдением субъектами хозяйствования требований действующего законодательства при выплате заработной платы наемным работникам и уплаты причитающихся сумм НДФЛ в бюджет.

Как напоминает издание, в целях защиты прав наемных работников в Донецкой области разработан и уже эффективно работает мобильное приложение Legal Zrplat, с помощью которого каждый гражданин Донецкого региона сможет пожаловаться на недобросовестных работодателей. Это бесплатное приложение можно скачать на мобильный телефон или планшет средствами Play Market или App Store.

Тэги: Ирина Долозина, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) Украины в Донецкой области

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