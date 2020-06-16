Позитивный гороскоп на 17 июня 2020 года. Что ждет 12 знаков зодиака

Представляем вашему вниманию гороскоп на сегодня, 17 июня 2020 года. 17 июня очень полезен для знакомств, которые вам впоследствии станут полезными. Настройтесь на позитив и получите хороший результат. В этот день притормозите и постарайтесь проанализировать свою жизнь.

Овен

Не бойтесь подтолкнуть себя к пределам собственных возможностей и испытать свои силы. Те представители знака, которые решатся действовать — будут собой очень гордиться.

Телец

17 июня Тельцы могут почувствовать психологическое давление. Если справиться с ним будет очень тяжело, постарайтесь отгородиться от влияния извне и сконцентрируйтесь на делах.

Близнецы

Сегодня Близнецам улыбнется удача в финансовых делах, а также появится возможность проявить себя в творческом плане. Вероятно, вы почувствуете эмоциональные перепады настроения, но в общем день обещает быть продуктивным.

Рак

17 июня Ракам все свободное время захочется провести дома за просмотром сериала, впрочем, за пределами вашего дома будут происходить самые интересные события, поэтому постарайтесь не пропустить самого интересного и не дайте возможностям пройти мимо вас.

Лев

Сегодня Львы намерены достичь наилучших результатов во всех сферах жизни. Звезды обещают вам по-настоящему насыщенный день.

Дева

Девы полны сил и энергии, но для того, чтобы правильно их тратить — позаботьтесь о здоровье своего тела. Обратите внимание на свое питание, образ жизни и внесите коррективы по его улучшению.

Весы

Весам будет непросто сегодня найти контакт и взаимопонимание с другими. Вероятно, вы проведете весь день за работой и всячески попытаетесь отгородиться от внешнего мира. Такое отчуждение может пойти вам на пользу и помочь разобраться в личных делах.

Скорпион

Гороскоп для Скорпионов обещает изменения в финансовых делах.

Стрелец

17 июня Стрельцов будут манить новые возможности, поэтому вы быстрее захотите выйти в свет. День будет наполнен общением и размышлением над новыми планами. Вам будет легко выйти на контакт даже с незнакомыми людьми.

Козерог

В среду Козерогам надо построить небольшой план на будущее. Впереди вас ждут сложные и насыщенные дни, поэтому вам надо быть готовым ко всему.

Водолей

Ваш день пройдет легко и продуктивно. Ближе к вечеру вы получите сюрприз от близкого вам человека. Будьте сегодня открытыми, расслабленными и позитивными.

Рыбы

Рыбы сегодня могут предстать перед выбором. Не стоит отчаиваться и впадать в крайности. Подумайте, чего вы хотите на самом деле. Не игнорируйте свою интуицию — она вас не подведет.

Важное предупреждение

Читая гороскоп, помните, что православие осуждает веру в звездные предстказания. Отцы Церкви уверены, что звезды не могут повлиять на человека.

Астрология, занимающаяся составлением гороскопов — это лженаука, а с точки зрения христианского вероучения — оккультная практика.

В некоторых случаях астрологические прогнозы соответствуют действительности. Объясняется это преимущественно тремя причинами:

— имело место случайное совпадение,

— имело место самовнушение,

— имело место влияние темных сил.

Используйте гороскоп лишь как одну из форм развлечения и настроя на позитивный психологический лад. Акцентируйтесь на позитиве, не обращайте внимание на негативные прогнозы.

Ни в коему случае не воспринимайте гороскоп, как руководство к действию.

Помните, в этот жизни все зависит только от Господа Бога и от вас. Как верно подметил в свое время православный святитель Николай Сербский: «Человек выше звезд».