В Сеть «слили» информацию о прослушке главы СБУ Баканова

Главное: В кабинете руководителя СБУ Ивана Баканова обнаружено сразу три прослушивающих устройства. Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Детали: В кабинете председателя СБУ Ивана Баканова обнаружено сразу три «прослушки».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, член фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

По его словам, четвертое прослушивающее устройство было найдено в автомобиле супруги Баканова.

По мнению нардепа, за прослушкой главы СБУ стоят те же люди, которые в свое время «слушали» премьера Алексея Гончарука.

«Предлагаю... сразу идти с обысками к журналисту Евгению Куксину», ‒ написал Дубинский.

Напомним, 15 января 2019 года на канале «Как обмануть президента» в YouYube появилась аудиозапись якобы совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука по поводу курса гривны, где он позволил себе озвучить неоднозначные заявления в адрес президента Владимира Зеленского.

Позднее выяснилось, что за «сливом» данной прослушки в Сеть могла стоять редакция проекта «Деньги».

В тему: 4 марта 2019 года СМИ сообщили, что возле офиса Зеленского обнаружили прослушку, установленную СБУ.