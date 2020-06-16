«Помощник» Петросяна устроил грандиозный скандал на похоронах сатирика Трушкина

Главное: На похоронах писателя-сатирика Анатолия Трушкина была совершена крупная кража. Вором оказался парень, выдававший себя за помощника Евгения Петросяна.

Детали: На похоронах писателя-сатирика Анатолия Трушкина у одно из присутствующих украли 520 тысяч рублей.

Как рассказал «Собеседнику» сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, вором оказался человек, представившийся Николаем и помощником известного юмориста Евгения Петросяна.

Он также заявил участникам церемонии, что его прислали помогать семье Трушкина, а сам же Петросян не появится на похоронах, так как опасается «подцепить коронавирус».

По словам Затравкина, молодой человек действительно помог: в частности, вместе с остальным нес гроб и венки.

Однако затем он незаметно вскрыл машину, принадлежащую главе ритуальной службы, и забрал лежавший там портмоне с деньгами.

Хотя момент кражи засняли камеры видеонаблюдения, лицо преступника запомнилось немногим из-за масочного режима.

«Был момент, когда он выходил покурить с главой ритуальной службы. Тогда-то он снял маску, и тот его запомнил», ‒ отметил Затравкин, добавив, что недалеко от места похорон была припаркована машина, где вора ждали подельники.

По факту кражи начато расследование. Подозреваемого объявили в розыск.

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