Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 16 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-00 16 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 8 075 229, смертей ‒ 437 928, а выздоровлений ‒ 3 906 876. В Украине же выявлено 32 476 инфицированных, зарегистрировано 912 смертей и 14 528 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 118 798 (смертей ‒ 116 250), Бразилии ‒ 888 271 (43 959), России ‒ 544 725 (7 274), Индии ‒ 343 091 (9 900), Великобритании ‒ 299 594 (42 054), Испании ‒ 244 328 (27 136), Италии ‒ 237 290 (34 371), Перу ‒ 232 992 (6 860), Франции ‒ 194 305 (29 439), Иране ‒ 192 439 (9 065), Германии ‒ 188 220 (8 816), Чили ‒ 184 449 (3 383), Турции ‒ 179 831 (4 825), Мексике ‒ 150 264 (17 580), Пакистане ‒ 148 921 (2 839), Саудовской Аравии ‒ 136 615 (1 052), Канаде ‒ 99 372 (8 227), Бангладеш ‒ 94 481 (1 262), Китае ‒ 84 378 (4 638), Катаре ‒ 82 077 (80), ЮАР ‒ 73 533 (1 568) и Бельгии ‒ 60 155 (9 663).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 16 июня 2020 года мы писали, что коронавирус таки вернулся в Новую Зеландию.

А 15 июня 2020 года сообщалось, что киевского мэра Кличко подловили на грубом нарушении карантина.