«Отсчет пошел»: стали известны новые даты проведения «Евровидения»

Главное: Конкурс «Евровидение», отмененный в этом году из-за пандемии коронавируса, пройдет во второй половине мая 2021 года в Роттердаме.

Детали: Объявлены даты проведения Международного песенного конкурса «Евровидение» в 2021 году. Как сообщается на официальном сайте фестиваля, организаторы согласовали с Европейским вещательным союзом новый график, в соответствии с которым полуфиналы пройдут 18 и 20 мая в комплексе Ahoy в Роттердаме.

Финал запланирован на 22 мая там же.

«Отсчет пошел», — написали организаторы в этой связи.

В тему: 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз объявил о том, что Международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году не состоится по причине пандемии коронавируса.

Нынешний конкурс должен был стать юбилейным — 65-м. Ожидалось, что он пройдет в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая.

В ноябре 2019 года организаторы представили логотип и слоган: круг из сорока одного флага и фраза Open Up (Откройся).

28 января 2020 года состоялась жеребьевка, в соответствии с которой Украина должна была выступить 15-й в первом полуфинале 12 мая.