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В Черногории освободили священников, задержанных после протестных крестных ходов

В Черногории освободили священников, задержанных после протестных крестных ходов

Главное: В Черногории освободили священников, задержанных после протестных крестных ходов.

Детали: В Черногории задержанные по обвинению в нарушении карантинных мер священнослужители Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви протоиереи Мирчета Шливанчанин, секретарь храма Воскресения Христова в Подгорице, и Желько Чалич из Даниловграда были освобождены судьей.

Как сообщает сайт Сербской митрополии, священникам была назначена мера задержания на 72 часа по «обоснованным подозрениям в нарушении мер здравоохранения» после участия в молитвенных протестах в Подгорице и Даниловограде.

Адвокаты задержанных священников подали апелляции и, согласно решению суда, оба они уже на свободе.

Поблагодарив духовенство и верующих за поддержку, священнослужители подчеркнули, что продолжат борьбу за Церковь и ее святыни, оказавшиеся под угрозой после принятия антицерковного закона.

В понедельник МВД Черногории сообщило, что возбудит уголовные дела против еще как минимум пяти организаторов воскресных массовых шествий и молебнов, в связи с действующим в стране ограничением на собрания более 200 человек в общественных местах.

Ранее правительство Черногории объявило страну «зоной, свободной от коронавирусной инфекции», сняли ряд запретительных мер карантина и объявив о начале туристического сезона, оставили в силе запрет на собрания более 200 человек в общественных местах.

В тему: Вчера в Черногории были задержаны священники после участия в крестном ходе против антицерковных законов.

 
Тэги: новости православия

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