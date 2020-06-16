В Ирпене парень не успел выйти под залог как совершил новое жестокое преступление

Главное: Молодой парень из Ирпеня отрезал ухо оппоненту, с которым поссорился в одном из развлекательных заведений. В ходе отработки выяснилось, что он находится под судом об умышленном убийстве.

Детали: Житель Ирпеня отрезал ухо оппоненту после ссоры в одном из развлекательных заведений города. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, 21-летний парень устроил скандал с одним из посетителей, после чего достал нож и отрезал ему ушную раковину.

Прибывшие на место правоохранители задержали дебошира на месте, а пострадавшего забрала «скорая».

Как выяснилось, нападавший оказался фигурантом дела об умышленном убийстве и на данный момент был отпущен под залог в размере 300 тыс. грн.

По факту хулиганства открыто еще одно уголовное производство. Таким образом, мера пресечения может быть изменена на арест.

В тему: В феврале 2016 года в Полтаве подсудимый отрезал себе часть уха и съел прямо в ходе судебного заседания.