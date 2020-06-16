Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Наместник Голосеевского монастыря рассказал о восстановлении монастыря, значении чудес и угрозах Церкви

Наместник Голосеевского монастыря рассказал о восстановлении монастыря, значении чудес и угрозах Церкви

Главное: 27 лет назад, в день памяти великомученика Иоанна Сочавского 15 июня 1993 года, была совершена первая после десятилетий запустения литургия в Голосеевском монастыре. Об этом рассказал епископ УПЦ Исаакий.

Детали: Наместник Свято-Покровской Голосеевской пустыни епископ Ворзельский Исаакий (Андроник) рассказал о том, как восстанавливался древний лаврский скит, какое значение имеют чудеса для укрепления веры и современных угрозах Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этапах восстановления и развития Голосеевской пустыни владыка Исаакий рассказал в интервью «Фома в Украине».

По словам епископа Исаакия, впервые в Голосеево он попал в 1989 году. Обитель была практически полностью разрушена, но поразила будущего наместника «ощущением Божьей благодати и тишины».

«Как говорил преподобный Парфений Киевский: «Дух преподобных отцов Печерских обитает тут». Несмотря на то, что внешне здесь были руины, внутреннее богатство обители осталось, его не разрушили. Разрушили стены, а дух не убили. Благодаря молитвам тех преподобных, святителей, подвижников, которые здесь подвизались, жили, молились, монастырь возрождается», - отметил владыка.

27 лет назад, в день памяти великомученика Иоанна Сочавского 15 июня 1993 года, была совершена первая после десятилетий запустения литургия в Голосеевской пустыни.

«Начали с простейшего ремонта. Первые месяцы я ночевал еще в Лавре. А тут уже некоторые из людей жили. Как жили? Одну тряпку на окно, другую — на дверь. И вот так, в таких условиях жили. В конце сентября стали ставить двери, окна. До этого времени готовились. Кое-какой ремонт в помещении уже сделали. Началом духовной жизни обители стало первое богослужение. Оно было совершено 15 июня, в день памяти великомученика Иоанна Сочавского. На первых воскресных службах с нами молилось 5-7 человек», - вспомнил епископ Исаакий.

Наместник Голосеевского монастыря рассказал о чудесах, которые происходят по молитвам к святым.

«Господь помогает, дает просимое по молитвам Церкви, святых — мы постоянно видим, как люди получают помощь по молитвам матушки Алипии. Ведь если бы не получали, не приходили бы и не благодарили бы. Помогает. Но если человек не использует это, если, даже соприкасаясь с чудом, он не увидел Бога, помощи Божией, не задал себе вопрос: «А как дальше я буду жить?» — что тут сказать можно? Конечно, Господь всем нам желает здоровья и добра, но если все это не приводит нас ко спасению, то все тщетно», - напомнил владыка.

По его словам, «нужно понимать, что Господь через святых Церкви, через подвижников, чудотворные иконы и даже через нас грешных приводит людей к Себе, открывает Себя через них».

Архиерей объяснил, что современный человек, который ищет истину, должен прежде всего понимать, что «нет одной, второй, третьей Церкви. Есть только одна. Остальные — не Церкви». 

«Господь сказал, что Церковь врата адовы не одолеют. Очень показателен в этом смысле ХХ век. Какая страшная машина была запущена для уничтожения Церкви Христовой. И мы ведь это знаем не из книжек. Мы знаем то, что родители, дедушки, бабушки, собратья наши сами видели, опытно прошли и нам рассказывали. Гонителей уже давно нет, а Церковь — вот она, живет. И будет жить! Правду невозможно уничтожить, потому что правда у Бога хранится», - заключил владыка.

 В тему: Митрополит Антоний рассказал, что важно сделать в Петров пост

 
 
Тэги: новости православия, Голосеевский монастырь

Комментарии

Статьи

13.06.20 09:32

Проститутки опасаются, что вирус уничтожит древнейшую профессию

Автор: Александр Флоранский

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
15.06.20 23:52

Режь и не стесняйся. Дело Стерненко как убийственный прецедент

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Выбивание долгов, отправка подростков на работу, обвал ВВП. Что написано в новой программе Шмыгаля
15.06.20 15:45

Выбивание долгов, отправка подростков на работу, обвал ВВП. Что написано в новой программе Шмыгаля

Автор: «Страна»

Выбор редакции
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Не выдержал суда над сыном? В Киеве после инсульта умер отец Петра Порошенко

Не выдержал суда над сыном? В Киеве после инсульта умер отец Петра Порошенко
16.06.20 11:56
1603
Последние новости
16.06.20 15:46

В Черногории освободили священников, задержанных после протестных крестных ходов
16.06.20 15:46

В Ирпене парень не успел выйти под залог как совершил новое жестокое преступление
16.06.20 15:38

Наместник Голосеевского монастыря рассказал о восстановлении монастыря, значении чудес и угрозах Церкви
16.06.20 15:10

Появилось видео, как питерский историк-маньяк Олег Соколов бьет свою будущую жертву (18+)
16.06.20 14:49

Депутаты разрешили украинцам не платить штрафы по долгам на время карантина
16.06.20 14:28

В Одесской области произошло необычное похищение очень крупных масштабов
16.06.20 13:53

«Газпром» решил физически лишить Украину транзита газа
Фото и Видео
Появилось видео, как питерский историк-маньяк Олег Соколов бьет свою будущую жертву (18+)
Появилось видео, как питерский историк-маньяк Олег Соколов бьет свою будущую жертву (18+)
Появилось видео, как питерский историк-маньяк Олег Соколов бьет свою будущую жертву (18+)
Появилось видео, как питерский историк-маньяк Олег Соколов бьет свою будущую жертву (18+)
В Одесской области произошло необычное похищение очень крупных масштабов
В Одесской области произошло необычное похищение очень крупных масштабов
На Виннитчине пьяная женщина переехала четверых детей
На Виннитчине пьяная женщина переехала четверых детей
Пожилой американец получил обалденный счет за лечение от коронавируса
Пожилой американец получил обалденный счет за лечение от коронавируса
«Сторонник рабства»: вандалы атаковали бюст Шарля де Голля во Франции
«Сторонник рабства»: вандалы атаковали бюст Шарля де Голля во Франции
Кличко жестко оконфузился, комментируя слухи о нарушении карантина
Кличко жестко оконфузился, комментируя слухи о нарушении карантина
«Мусора забыли, как горели»: в Киеве произошли столкновения между полицией и активистами
«Мусора забыли, как горели»: в Киеве произошли столкновения между полицией и активистами
Студию Зеленского обвинили в плагиате
Студию Зеленского обвинили в плагиате
12 раз за день: в полиции показали очередных «рекордсменов» по превышению скорости
12 раз за день: в полиции показали очередных «рекордсменов» по превышению скорости
В одесском Рени потоки грязной воды затопили дома и размыли дороги
В одесском Рени потоки грязной воды затопили дома и размыли дороги
fraza.ua
Новости блогосферы
14.06.20 18:43

Любой расизм омерзителен: черный, белый и даже желтый
14.06.20 16:55

Зеленский соврал про Хорошковского и его должность
14.06.20 16:47

Вот мне посоветовали Лешу... Краткий обзор интервью Зеленского «Украинской правде»
11.06.20 10:08

Удобный негромайдан

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.